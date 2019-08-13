استمرار حملة النظافة وجمع جلود الأضاحي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 10:11 صباحا
جلود أضاحي مكدسة في أحد شوارع بنغازي، 12 أغسطس 2019، (بلدية بنغازي)

تواصل بلدية بنغازي، لليوم الثاني، تنفيذ حملة نظافة العامة في الأحياء والشوارع والطُرقات، خلال أيام عيد الأضحى المُبارك، لجمع جلود الأضاحي، تحت إشراف جهاز الحرس البلدي ببلدية بنغازي .

وسبق أن أعلنت البلدية، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أماكن تجميع الجلود وهي «جزيرة سيدي يونس بالقرب من سوق السيارات، والمكب المرحلي بمنطقة سيدي أعبيد وجزيرة المنقار، والمكب المرحلي بمنطقة جليانة بالقرب من جزيرة الدوران».

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في السياق ذاته قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، الأحد الماضي، السماح بنشاط تصدير الجلود. ونوهت إلى أنه سيجري إحالة كتاب إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص مع مديريات الجمارك المختصة، حسب صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

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