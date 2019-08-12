مكتب الإعلام والثقافة درنة يقيم حفل معايدة بدار المسنين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 05:51 مساء

أقام وفد من مكتب الإعلام والثقافة بمدينة درنة، حفل معايدة بدار الوفاء للمسنين ببلدة مسة بالجبل الأخضر (120 كلم غرب المدينة).

وقدم الفنان محمود زعطوط عملاً غنائيًّا أهداه لنزلاء الدار، بالإضافة إلى تقديم مقطوعات من المزمار الدرناوي التي أسعدت الحاضرين.

وقدم مكتب الإعلام والثقافة درنة مجموعة من الهدايا والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة لنزلاء الدار، التي ساهم في جمعها أهالي الخير من مدينة درنة.

وتكوَّن وفد مكتب الإعلام والثقافة درنة من عدد من الفنانين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني وشبيبة الهلال الأحمر وسيدات الجمعيات الخيرية بمدينة درنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتب الإعلام والثقافة درنة يقيم حفل معايدة بدار المسنين
ليبيا
«بريجيت باردو» تشكو شخصًا اقتلع رأس ديك حي بأسنانه
منوعات
«يونيفرسال» تلغي صدور فيلم «ذي هانت» بعد جدل
ثقافة وفن
تشاد تحمل ليبيا مسؤولية اشتباكات قبلية وتنشر 15 ألف جندي على حدودها
ليبيا
بالصور: آثار تفجير أمام مركز تجاري في بنغازي
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تعلن «وفاة موظف آخر» من موظفيها جراء تفجير بنغازي
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
قفزت إلى 2.90 مليار متر مكعب.. صادرات الغاز الليبي إلى أوروبا تتفادى نيران الحرب
ليبيا
ناجي أبوشناف لـ«الوسط»: تحلية مياه البحر خيار استراتيجي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية