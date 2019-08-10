جريحان من بعثة الأمم المتحدة في انفجار الهواري

قالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، إن الجريحين اللذان استقبلهما المستشفى يتعبان بعثة الأمم المتحدة ببنغازي في الانفجار في منطقة الهواري بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضحت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط »، السبت، إن المصابين هما «إ براهيم محمد موسى (30 عامًا) سوداني الجنسية،و وكليب بك (32 عامًا) من جامايكا»، مشيرة إلى أنهما يتلقيان الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أمنية وطبية لـ«بوابة الوسط»، مقتل اثنين من الأجانب وإصابة 9 آخرين كحصيلة أولية في الحادث.