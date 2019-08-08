مناقشة مشروعات «سرت للنفط» خلال العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 12:15 مساء
معمل تسييل الغاز الطبيعي المملوك لشركة سرت للنفط، (الإنترنت: أرشيفية)

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الاجتماع الفني الثاني لهذا العام، بالقاعة الرئيسية بالشركة، والذي تناول عدة ملفات، منها مشاريع الشركة المخطط تنفيذها خلال العام المقبل لتطوير الحقول والمكامن الصغيرة.

واستعرض الاجتماع، الذي جرى أمس الأربعاء، أداء الحقول ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز، ونشاط إدارة الاستكشاف بشركة سرت، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

حضر الاجتماع عضو لجنة الإدارة بشركة سرت، مسعود سليمان، ومدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، بشير قريعة، وعدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية من الطرفين.

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