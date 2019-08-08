باشاغا يوجه بمنع وضع صور المسؤولين في المقرات الأمنية

وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (الإنترنت: أرشيفية)

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، تعليمات بمنع وضع أي صورة لأي مسؤول داخل أو خارج المقرات الأمنية «بما فيها شخصه».

وقال باشاغا، في خطابه إلى القيادات الأمنية، «إن الوزير ما هو إلا موظف كلف بتسيير مهام الوزارة وفق الدستور والقانون، ويقتصر الأمر على علم الدولة وشعار الوزارة»، وفق صورة الخطاب المنشورة على صفحة «داخلية الوفاق»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ودعا باشاغا في خطابه إلى تحقيق الغاية المنشودة وهي «إعادة هيبة قطاع الشرطة، وتحقيق الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون».