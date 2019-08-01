«داخلية الوفاق» تعد تدريبا لقيادات أمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 01:16 مساء
اجتماع لجنة تقييم القيادات الأمنية بـ«داخلية الوفاق»، برئاسة فتحي باشاغا، 31 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

عقدت لجنة تقييم القيادات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، برئاسة فتحي باشاغا، اجتماعا لمناقشة إعداد تدريب لمجموعة من القيادات الأمنية.

وتناول الاجتماع، صباح أمس الأربعاء، الإعداد لدبلوم القيادة الأمنية، كما تطرق إلى بحث التعاون الدولي، في خطة تدريب القيادات الأمنية، وفق بيان أصدرته الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي سياق آخر، أصدر باشاغا، اليوم، قرارًا بإغـلاق مراكز رئيسة لإيواء المهاجرين في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم.

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