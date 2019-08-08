إيطاليا ترسل نص اتفاقية الهجرة مع حكومة الوفاق إلى مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 09:09 صباحا
إحدى جلسات مجلس النواب في إبريل الماضي، (الإنترنت)

أرسلت السفارة الإيطالية في ليبيا، نص مذكرة الاتفاق الموقعة مع حكومة الوفاق العام 2017، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى مجلس النواب.

الاتفاقية أبرمت في يوليو 2017، وبمقتضاها تقدم إيطاليا الدعم لخفر السواحل الليبية لإنقاذ المهاجرين ومواجهة التنظيمات الإجرامية المتورطة في تهريبهم، وفق تصريح عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في حينه.

من جانبها، أشارت لجنة الخارجية بالمجلس، إلى اعتراضها في مناسبات عدة على هذه المذكرة التي ترى أنها «لا تراعي الجوانب الإنسانية، وتهدف إلى خفض عدد المهاجرين الذين يصلون عبر المتوسط إلى الأراضي الإيطالية».

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وحملت اللجنة، السلطات الايطالية في عدة مناسبات، «مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هذه المذكرة، كما طالبت بالإغلاق الفوري لمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين».

ويوم الخميس الماضي، أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا قرارًا بإغلاق مراكز رئيسة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس، داعيًا رؤساء مراكز الإيواء الثلاثة إلى «تصنيف النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل».

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