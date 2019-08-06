توزيع مساعدات على النازحين من طرابلس في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 12:09 مساء
بلدية زليتن تقدم مساعدات إلى النازحين من طرابلس، 6 أغسطس 2019، (بلدية زليتن)

بدأت لجنة الأزمة في بلدية زليتن، اليوم الثلاثاء، توزيع سلة المواد الأساسية على النازحين من العاصمة طرابلس، في المدينة.

ووزعت فرق البلدية أكثر من 500 سلة غذائية ومواد تنظيف وحليب وحفاظات أطفال وأغطية وفراشات، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت اللجنة إلى استمرار عملية التوزيع حتى أيام عيد الأضحى، منوهة بأنه سيتم توزيع نحو 2400 سلة، وأوضحت أن آلية التسجيل في فرع الشؤون الاجتماعية هي الحضور شخصيا مصحوبا بنموذج حصر نازح، ووضع عائلي، وصورة شخصية.

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يذكر أن فرع الشؤون الاجتماعية زليتن وفرع الهلال الاحمر زليتن ومفوضية زليتن للكشافة، يشاركون في تلك الفعالية.

وكان وزير النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، صرح قبل أيام، بأن أكثر من 23 ألف عائلة غادرت طرابلس، منذ اندلاع الاشتباكات في محيطها في أبريل الماضي.

جانب من المساعدات
مستلزمات أطفال
مواد غذائية في المساعدات
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