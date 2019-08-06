«بلدي مصراتة» يتفق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ مشروعات

لقاء المجلس البلدي مصراتة مع مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتون، 5 أغسطس 2019، (بلدية مصراتة)

بحث المجلس البلدي مصراتة مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتون، برنامج دعم الاستقرار في ليبيا، الذي يدار من قبل البرنامج بالشراكة مع وزارة التخطيط في حكومة الوفاق.

واتفق المجتمعون على جملة من المجالات والمشروعات التي ستقدم للبرنامج لاعتمادها والشروع في تنفيذها، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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ويهدف البرنامج إلى تنفيذ بعض البرامج في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية ذات الطابع العاجل، من صيانات وتوفير بعض الاحتياجات، والمساهمة في التخطيط وتبني برامج على المدى المتوسط والبعيد تسهم في الاستقرار وتطوير العمل البلدي، وتقديم الخدمات للمواطن.