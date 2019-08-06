«بلدي مصراتة» يتفق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ مشروعات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 09:31 صباحا
لقاء المجلس البلدي مصراتة مع مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتون، 5 أغسطس 2019، (بلدية مصراتة)

بحث المجلس البلدي مصراتة مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتون، برنامج دعم الاستقرار في ليبيا، الذي يدار من قبل البرنامج بالشراكة مع وزارة التخطيط في حكومة الوفاق.

واتفق المجتمعون على جملة من المجالات والمشروعات التي ستقدم للبرنامج لاعتمادها والشروع في تنفيذها، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

اقرأ أيضا: وفد أممي يبحث تنفيذ برامج تعليمية وصحية في مصراتة

ويهدف البرنامج إلى تنفيذ بعض البرامج في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية ذات الطابع العاجل، من صيانات وتوفير بعض الاحتياجات، والمساهمة في التخطيط وتبني برامج على المدى المتوسط والبعيد تسهم في الاستقرار وتطوير العمل البلدي، وتقديم الخدمات للمواطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النزاهة العراقية» تستعيد مليار دولار منذ بداية 2019
دولى
هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 15 طلبًا للترشح للرئاسة والأحزاب الكبرى تنتظر
عربى
المسماري يعلن تخريج 1500 جندي وتوزيعهم على الوحدات العسكرية
ليبيا
الوسيط الأفريقي: مهمتي في السودان انتهت ومتفائل بنجاح التجربة
عربى
التوقيع رسمياً على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان ومصر والسعودية ترحبان
عربى
«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج دفنًا.. والسر في رمال جالو