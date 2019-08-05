وفد أممي يبحث تنفيذ برامج تعليمية وصحية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 09:01 مساء
إحدى اجتماعات المجلس البلدي في مصراتة، برئاسة مصطفى كرواد، 27 مارس 2019 (إدارة التواصل والإعلام)

بحث عميد بلدية مصراتة، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الإثنين، تنفيذ بعض البرامج في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية ذات الطابع العاجل، ضمن برنامج دعم الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال المجلس البلدي، برئاسة مصطفى كرواد، وعدد من التنفيذين بالمجلس، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، وبرفقته منسق مشروع دعم الاستقرار بليبيا، خالد اللافي، وبحضور محمد الأمين، من مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والسيد محمد الأطرش، مدير مكتب التخطيط ببلدية مصراتة.

ووفق بيان لبلدية مصراتة، دار اللقاء حول برنامج دعم الاستقرار في ليبيا، الذي تشترك في تمويله بعض الدول الأعضاء بما فيهم ليبيا، بالشراكة مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق، والمساهمة في تنفيذ بعض البرامج في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية ذات الطابع العاجل، من صيانات وتوفير بعض الاحتياجات، وكذلك المساهمة في التخطيط وتبني برامج على المدى المتوسط والبعيد، تسهم في الاستقرار وتطوير العمل البلدي، وتقديم الخدمات للمواطن.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على جملة من المجالات والمشروعات التي ستقدم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاعتمادها والشروع في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق.

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