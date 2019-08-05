وزير التعليم يناقش مشاكل العمل النقابي داخل الجامعات وسبل تذليلها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 08:29 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، مع رئيس وأعضاء نقابة موظفي الجامعات الليبية, 5 أغسطس 2019, (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، مع رئيس وأعضاء نقابة موظفي الجامعات الليبية ظهر اليوم الاثنين، آلية عمل النقابة والصعاب التي تواجه أداء العمل النقابي داخل الجامعات وسبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وكذلك بحث آفاق الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارة لتعزيز فرص نجاح البرامج التعليمية.

ووفق بيان للوزارة بحث اللقاء مدى فائدة وإمكانية ضم عدد من عناصر نقابات موظفي الجامعات للجان الخدمية والإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019.

وأوضح نقيب موظفي الجامعات الليبية ميلود الأسود، أن النقابة تحرص على المشاركة كمؤسسة مجتمع مدني في المشاريع الخدمية التي تضعها الأجهزة الحكومية لخدمة الصالح العام.

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