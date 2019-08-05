وزير «تعليم الوفاق» يناقش مع اللجان النوعية استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية

طالبات بالثانوية العامة يودين الامتحانات العام الدراسي 2017-2018. (الإنترنت- أرشيفية)

عقد المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبد الجليل، اجتماعًا الأحد بمقر المركز الوطني للامتحانات مع اللجان النوعية لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع بحث استعدادات الوزارة لتحديد مقار لجان الامتحانات وتوزيع الطلاب عليها والعمل على توفير وجبة إفطار صحية لهم طيلة فترة الامتحانات.

وأوضح عبدالجليل، أن لعمل يسير بشكل ممتاز من خلال تقارير اللجان التي كانت جميعها تقارير مشجعة وإيجابية، مؤكدا أن هدف الوزارة توفير بيئة محفزة ومشجعة ومريحة للطلاب لأداء امتحاناتهم بعيدا عن القلق و التوتر والانتقال بهم إلى أجواء التعليم الجامعي.

من جانبه قال رئيس لجنة الاتصالات لطفي عربي، إنه تم توزيع عدد من خطوط هاتف شركة المدار الجديد على أكثر من 60924 طالب وطالبة بالتنسيق مع مكاتب التوثيق والمعلومات بمراقبات التعليم، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع المركز الوطني للامتحانات لإرسال المعلومات الخاصة لكل طالب كأرقام الجلوس ومقار الامتحانات بالإضافة إلى استقبال الاستفسارات المختلفة والرد عليها.

بدوره قال رئيس لجنة متابعة سير العمل بالخطة التعليمية علي المهنكر، إن 94% من المؤسسات التعليمية استكملت المقررات بالكامل في حين أن 6% من المؤسسات التعليمية لم تستكمل مقرراتها، موضحا أن جميع الأسباب التي أدت إلى عدم استكمال المناهج في بعض من المؤسسات قد أخذت بعين الاعتبار وسيتم مراعاة الظروف كافة التي أدت إلى هذه النتائج.

وأشار رئيس لجنة المواصلات محمود الوندي، إلى التعاقد مع شركات النقل وتحديد نقاط تجمع الطلاب داخل المدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن نقاط التجمع الرئيسة خلال أيام قادمة.

وأكدت وزارة التعليم أنها تكثف جهودها هذه الأيام وتعقد لقاءات مستمرة مع لجان نوعية شكلتها للتحضير والتجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية ومع جهات وقطاعات حكومية أخرى ذات العلاقة بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة وهادئة ومريحة للطلاب طيلة فترة الامتحانات بما يضمن أدائها بكل نزاهة وشفافية ويحقق تقييما حقيقيا لكافة عناصر المنظومة التعليمية