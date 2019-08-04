سلامة يعقد عددا من الاجتماعات عن ليبيا في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 07:21 مساء
سلامة خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر السفراء الأتراك بمقر وزارة الخارجية في أنقرة. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة عقد اليوم الأحد عددا من الاجتماعات عن ليبيا، على هامش مشاركته في فعاليات «المؤتمر الحادي عشر لمجلس السفراء الأتراك» بمقر وزارة الخارجية في أنقرة.

وأضافت البعثة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن سلامة اجتمع أيضا مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو ومبعوث الرئيس رجب طيب إردوغان الخاص إلى ليبيا أمرالله ايشلر.

وأضافة البعثة أن سلامة ألقى اليوم كلمة أمام «المؤتمر الحادي عشر لمجلس السفراء الأتراك» في أنقرة تحدث خلالها عن «سبل إدارة الأزمات وحلها».

كان السفير التركي لدى ليبيا قد سلم خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر البعثة في طرابلس دعوة لزيارة أنقرة قبل أيام. فيما أعلن سلامة من جهته أنه سيجري اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأتراك لمناقشة الوضع في ليبيا.

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