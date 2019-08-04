العيساوي: لجان مشتركة مع المستثمرين لمناقشة المشروعات الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 02:55 مساء
وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد. (وال)

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، اليوم الأحد، تشكيل لجان مشتركة مع المستثمرين لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروعات الكبرى.

وفي وقت سابق اليوم، عرضت عدة شركات تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى في ليبيا، خلال اجتماع مع العيساوي، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة بطرابلس، أن «مناقشات حول هذه المشاريع وتنفيذها ستتم مع الجهات المحلية ذات العلاقة، ومن بينها التخطيط العمراني والكهرباء والبيئة؛ لتذليل أية صعاب أو عراقيل تقف أمام تنفيذ المشروعات».

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ونوه إلى أن الوزارة ستتابع مع المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد إمكانية تنفيذ أية مشروعات يقدمونها بما يحقق المصلحة المشتركة، مؤكدًا أن ليبيا ستتجاوز كل الصعاب وسيتم تنفيذ مشاريع تنموية تشمل القطاعات كافة .

وفي يوليو الماضي، قال العيساوي إن حكومة الوفاق أبرمت عقودًا لإقامة مشاريع استثمارية بشراكة بين القطاعين العام والخاص بينها مترو الأنفاق الذي جرى الاتفاق عليه مع مستثمرين عالميين بمشاركة دولتين دائمتي العضوية لتنفيذه، لكن الحرب أوقفت إجراءات إتمام المشروع».
 

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