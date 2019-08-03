شركة الكهرباء تعلن عودة التيار لمنظومة «النهر الصناعي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 12:58 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، في بيان مقتضب السبت، تغذية منظومة جهاز النهر الصناعي بالتيار الكهربائي.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس، إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل عام، «مما سيترتب عليه انخفاض في المياه».

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وأوضح الجهاز أنه ينتظر عودة التيار الكهربائي ليتم إعادة تشغيل المنظومة، حيث يتم «التنسيق حاليا مع الشركة العامة للكهرباء بالخصوص».

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