«النهر الصناعي» يعلن إيقاف آبار ومحطات الضخ بمنظومة الحساونة بسبب انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 09:35 مساء

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل عام، «مما سيترتب عليه انخفاض في المياه».

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أنه ينتظر عودة التيار الكهربائي ليتم إعادة تشغيل المنظومة، حيث يتم «التنسيق حاليا مع الشركة العامة للكهرباء بالخصوص».

شركة الكهرباء تعلن أسباب الإظلام التام في المنطقتين الجنوبية والغربية

وكانت شركة الكهرباء أعلنت انقطاع التيار بشكل كامل عن المنطقتين الغربية والجنوبية مما أدى لحدوث حالة إظلام تام في المنطقتين.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث الإظلام التام إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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