البعثة الطبية بـ«صحة الوفاق» تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 08:16 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

نفت البعثة الطبية المرافقة حجاج بيت الله الحرام تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

وبينت البعثة حسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة، حيث دخلت ثلاث حالات للعناية الفائقة، فيما ستدخل حالة أخرى قسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، وخضعت ثلاث حالات لتجبير كسور، فيما أجرت سبع حالات أخرى جلسات غسيل كلوي.

وأشار البيان إلى أن «البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام، حيث أجرى 2086 حاجا كشوفات طبية منذ أن شرعت فرق البعثة في افتتاح عيادتين، واحدة للنساء وأخرى للرجال في الـ24 من يوليو الماضي».

ولفت البيان إلى أن «فريق البعثة الطبية للحج لموسم 2019 يضم 39 عضوا يتوزعون بين أطباء وعناصر تمريض وصيادلة وإداريين».

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