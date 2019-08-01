استمرار رصـف الطـرق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 10:44 صباحا
أعمال التمهيد لرصف طريق في منطقة الجهمي، 31 يوليو 2019، (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي، الخميس، بدء أعمال التهيئة لرصف الشارع الممتد من مطعم بالة، إلى جامع الفضل بن العباس، في منطقة أرض الجهمي.

وأشارت البلدية إلى أن رصف الطريق سيسهم في حل المختنقات المرورية بالمنطقة، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأتي تلك الأعمال ضمن مشروعات لجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة، وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وشهدت بنغازي على مدار الأسابيع الماضية، أعمالًا نشطة من أجل إعادة تأهيل الطرق بها، إذ انطلقت في 11 يوليو الماضي، أعمال المرحلة الأولى من الرصف الموقت بعدة شوارع رئيسية وفرعية بمنطقة الكويفية في المدينة.

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