معيتيق يشدد على ضرورة منح مخصصات «استثنائية» للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 05:24 مساء
اجتماع معيتيق مع المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل الوزارة عبدالهادي شنبارو. (إدارة التواصل)

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر «ضرورة منح البلديات مخصصات استثنائية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين في جميع المجالات».

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع معيتيق والطاهر حضره وكيل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شنبار، وناقش «الخطوات المتخذة بشأن ميزانيات البلديات».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع الذي عُـقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس تطرق إلى «برنامج نقل الاختصاصات للبلديات والخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الجانب، وإسهامه في تحسين أداء شركة الخدمات العامة».

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