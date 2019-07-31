مجلس الدولة يعد ردا على «إحاطة سلامة»

اجتماع مجلس الدولة لمناقشة إحاطة المبعوث الأممي بشأن ليبيا، 30 يوليو 2019، (مجلس الدولة)

أعلن المجلس الأعلى للدولة، أنه يعد ردًا كتابيًا على الإحاطة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي.

وقال المجلس، إن الرد سيقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الأعضاء بمجلس الأمن، ليبين ما جاء في الإحاطة مما وصفه بـ«المغالطات»، بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، وفق بيان أصدره المركز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأضاف المجلس أن الإحاطة «تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عملها (البعثة الأممية)، وانحرافها الواضح عن الدور المناط بها»، حسب تعبيره.

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وقال سلامة في إحاطته، إنه لا تلوح في الأفق «أية بوادر تنبئ بتراجع النزاع المسلح في ليبيا»، متهمًا طرفي النزاع بـ«تكثيف الغارات الجوية والضربات الجوية الدقيقة باستخدام المقاتلات والطائرات الحربية المسيَّرة، متجاهلين بذلك الدعوات إلى التهدئة».

وأضاف: «ازدادت وتيرة تجنيد المرتزقة الأجانب، إلى جانب استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية، وأخفقت قوات الجانبين في احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».