اجتماع تشاوري يناقش مقترحات مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية

جانب من اجتماع رئيس لجنة امتحانات الثانوية برئيسي جامعة طرابلس واتحاد طلبة ليبيا. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

عقد رئيس اللجنة الإشرافية العليا على امتحانات الشهادة الثانوية الدكتور محمد العتوق، اجتماعًا مع رئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، ورئيس اتحاد طلبة ليبيا محمد زيد، لبحث ترتيبات الامتحانات.

وذكرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «الاجتماع تناول عرض بعض المقترحات والحلول لكليات (الهندسة، الاقتصاد، الزراعة، التقنية الطبية) بما يخدم العملية الامتحانية لطلبة الشهادة الثانوية».

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وناقش المجتمعون «ضرورة عدم التسبب في أي تأخير أو ضرر لطلاب الجامعة بشأن مواعيد امتحاناتهم وبالتوازي أيضاً بأي تأخير لطلبة امتحانات الشهادة الثانوية».

وأشار البيان إلى أن «اتحاد طلبة جامعة طرابلس تقدم بالعديد من المقترحات التي من شأنها تسهم في نجاح امتحانات طلبة الشهادة الثانوية».

وأكد البيان أن «المقترحات لاقت استجابة من رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للامتحانات النهائية للشهادة الثانوية، وسيتم الرد على هذه المقترحات في الاجتماع القادم بعد التشاور مع الوزير بشأنها».

اجتماع تشاوري لبحث الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية

يشار إلى أن رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية، الدكتور محمد العتوق، عقد أمس اجتماعا تشاوريا مع مساعد مدير أمن طرابلس، العميد رمضان برباش؛ لبحث الترتيبات الأمنية لتأمين مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية.

جانب من اجتماع رئيس لجنة امتحانات الثانوية برئيسي جامعة طرابلس واتحاد طلبة ليبيا. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)