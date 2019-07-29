اجتماع تشاوري لبحث الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 10:07 مساء
اجتماع رئيس لجنة الإشراف والمتابعة مع مساعد مدير أمن طرابلس لبحث الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية. (وزارة التعليم)

عقد رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الدكتور محمد العتوق، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا تشاوريًّا مع مساعد مدير أمن طرابلس، العميد رمضان برباش؛ لبحث الترتيبات الأمنية لتأمين مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُـقد بجامعة طرابلس حضره عضو اللجنة التنفيذية للامتحانات ورئيس جامعة طرابلس، الدكتور نبيل النطاح، ورئيس مركز شرطة الجامعة العقيد محمد جادوره، ومسجل عام الجامعة، علي جلبان.

وأوضحت الوزارة أن المجتمعين ناقشوا «الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية وإعداد الخطط اللازمة لتأمين الطلاب وتقديم كافة الخدمات اللوجستية لهم، لا سيما تنظيم وتسهيل حركة المرور في مداخل الجامعة وخارجها».

ونقلت صفحة الوزارة عن رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الدكتور محمد العتوق، قوله إن الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية تشمل «تأمين مقار لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وعملية نقل أوراق الأسئلة إلى اللجان وتأمين رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الامتحانات داخل نطاق عمل مديرية أمن طرابلس».

وطمأن المعتوق «الجميع بأن المديرية قادرة على ذلك»، مشيدًا بالدور «المتميز الذي لعبته السنة الماضية في إنجاح الامتحانات»، مؤكدًا أن طلاب الشهادة الثانوية «في أيدٍ أمينة، وأن الوزارة تضع سلامتهم وحماية أعضاء اللجان الامتحانية على رأس أولوياتها».

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