معيتيق والقائم بالأعمال الأميركي يتفقان على ضرورة إنهاء القتال في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 07:35 مساء
اجتمع معيتيق مع القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس. (السفارة الأميركية في ليبيا)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، التقى اليوم الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق و«ناقشا الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية وتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا».

وأضافت السفارة الأميركية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن «كلا الطرفين اتفقا على الأهمية الحاسمة لإنهاء القتال في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية».

من جهته قال معيتيق عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إنه بحث «الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي» مع القائم بالأعمال الأميركي الذي «أشاد بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتأكيده استمرار التعاون بين البلدين».

وأضاف معيتيق أنه استعرض مع هاريس خلال الاجتماع «الجهود التي تبذل في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على كامل التراب الليبي». و«تم التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على طرابلس»، مشيرًا إلى أن هاريس أكد «أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريًّا».

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