تراجع الدولار أمام الدينار بعد قرار المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 06:43 مساء

السوق الموازية تشهد تراجعًا للدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، بعد قرار المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، بعودة صرف منحة أرباب الأسر (500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد) بدءًا من 20 أغسطس المقبل.

وسجل الدولار الأميركي مساء الثلاثاء «4.10 دينار ليبي»، مقابل «4.42 دينار ليبي» صباح اليوم الثلاثاء.

واليورو إلى «4.57 دينار ليبي»، مقابل «4.93 دينار ليبي»، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى «4.98 دينار ليبي»، مقابل «5.38 دينار ليبي» صباح اليوم الثلاثاء.

وأيضا تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى «0.73 دينار ليبي»، مقابل «0.78 دينار ليبي»، والدينار التونسي إلى «1.54 دينار ليبي»، مقابل «1.58 دينار ليبي».

وأعلن المصرف المركزي في طرابلس موعد بدء بيع 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، من 20 أغسطس المقبل.

«المركزي» يحدد موعد صرف منحة أرباب الأسر

وأوضح منشور صادر عن المصرف المركزي، أن «محافظ المصرف، الصديق الكبير، أصدر تعليمات بهذا الشأن بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج».

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