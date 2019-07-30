«المركزي» يحدد موعد صرف منحة أرباب الأسر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 03:00 مساء

أعلن المصرف المركزي في طرابلس موعد بدء بيع 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، من 20 أغسطس المقبل.

وأوضح منشور صادر عن المصرف المركزي، أن «محافظ المصرف، الصديق الكبير، أصدر تعليمات بهذا الشأن بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج».

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وفي مارس الماضي، أوقف «المركزي» صرف منحة الـ500 دولار، قبل أن يقرر إعادة العمل بها، بسبب ما وصفه بـ«التزييف الحاصل فى منظومة الرقم الوطني» .

لكن مصلحة الأحوال المدنية نفت وجود أي تنسيق بهذا الخصوص بين المصرف والمصلحة، وأهابت البيان بالمواطنين «الإبلاغ عن أي تزوير يعلمون بحدوثه». وبلغ إجمالي مخصصات أرباب الأسر خلال النصف الأول من العام الحالي 3.3 مليار دولار، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

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