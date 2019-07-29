السراج يتطلع إلى تنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا

لقاء السراج مع السفير التركي لدى ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عبَّـر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال استقباله اليوم الإثنين، السفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسن «عن تقديره للموقف التركي الرافض للعدوان» على طرابلس، معربًا «عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء السراج والسفير التركي الذي عُـقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير التركي جدد خلال اللقاء «دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، موقفها الثابت دفاعًا عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة، وأكد إدانة تركيا استهداف القوات المعتدية للمنشآت المدنية، كما أشاد بمبادرة السراج التي طرحها في 16 يونيو الماضي للعودة إلى مسار التسوية السياسية».