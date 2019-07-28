لجنة الانتخابات البلدية: حكم «استئناف طرابلس» لا يلغي جولات الاقتراع السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 12:10 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، إن حكم محكمة استئناف طرابلس بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات مجالس البلدية، لا يترتب عليه إلغاء الانتخابات السابقة.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف، يوم الإثنين الماضي، حكمًا قضائيًّا بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019 بشأن تعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (من النظام الفردي إلى نظام القائمة).

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ونوهت لجنة الانتخابات البلدية، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى أن «حكم محكمة استئناف طرابلس لا يترتب عليه إلغاء الانتخابات السابقة»، لكنها قالت إنه «يؤثر على مواعيد الانتخابات القادمة، وإن هذا الحكم تحت إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمه العليا». وتنص تعديلات القرار رقم 18 لسنة 2019 على ضرورة الانتخاب وفقًا لنظام القائمة.

ومنذ مطلع هذا العام انطلقت الانتخابات البلدية لاختيار 99 مجلسًا بلديًّا، من خلال مجموعات من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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