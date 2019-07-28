وزير خارجية ليسوتو يطلع على مستجدات الأوضاع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 11:28 صباحا
القايم بالأعمال الليبي خلال لقاء مع وزير خارجية ليسوتو الثلاثاء الماضي. (وزارة الخارجية)

بحث وزير الخارجية بمملكة ليسوتو ليسيغيو ماكغوتي مع القائم بأعمال السفارة الليبية د. عبدالحافظ محمد جابر تطورات الأوضاع الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان وزارة الخارجية صباح الثلاثاء الماضي، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن اللقاء جاء بناء على طلب وزير خارجية ليسوتو، في «إطار متابعة الدول الإفريقية لمجريات الأحداث حول العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس».

وهذا هو اللقاء القاني في غضون شهر واحد، ففي السادس من يوليو الماضي، استقبل وزير الخارجية القائم بالأعمال الليبي. وتناول الاجتماع آخر المستجدات في ليبيا، خاصة مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لحل الأزمة في ليبيا، و«قصف مركز إيواء تاجوراء للمهجرين غير الشرعيين، بالعاصمة طرابلس مما أسفر عن قتل العشرات بدم بارد».

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