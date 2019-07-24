باشاغا يفتتح حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة بنالوت

وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، يفتتح حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة بنالوت, 23 يوليو 2019, (داخلية الوفاق)

افتتح وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة بنالوت، والذين تجاوز عددهم 300 خريج.

وسلم الوزير 3 دروع فخرية لمدير أمن نالوت ومدير معهد التدريب بالمدينة وعميد البلدية.

وفق بيان لوزارة الداخلية، قدم الخريجون، استعراضا عسكريا لما تدربوا عليه خلال ستة أشهر تمثل مدة التدريب.

وكان باشاغا وصل الثلاثاء إلى بلدية نالوت (270 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس) والتقى فيها قياداتها المحلية وعددا من الشخصيات السياسية، في مقدمتهم المجلس البلدي ومديرية الأمن وقيادات المؤسسات الأمنية بالمنطقة والمناطق المجاورة، كما زار معبر «وازن-ذهيبة» على الحدود التونسية، واطمأن على سير العمل هناك.