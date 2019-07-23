سلامة يؤكد لسيالة على مواصلة مساعيه لوقف التصعيد وإحياء العملية السياسية

لقاء سيالة وسلامة بمقر وزارة الخارجية في طرابلس. (البعثة الأممية)

أكد رئيس مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطن، محمد الطاهر سيالة «على مواصلة مساعيه مع كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد وإحياء العملية السياسية» في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن سلامة ناقش خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس مع «سيالة نتائج زياراته الأخيرة الرامية لبناء موقف دولي يدعم تخفيض حدة النزاع في ليبيا».

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والتقى سلامة لدى عودته من جولته الخارجية أيضًا كلًا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، لمناقشة إمكانية وقف التصعيد العسكري الجاري منذ الرابع من أبريل الماضي، وفرص إحياء العملية السياسية التي توقفت بسبب الحرب في طرابلس.