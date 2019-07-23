سلامة يناقش مع معيتيق سبل وقف التصعيد وفرص إحياء العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 05:54 مساء
معيتيق وسلامة خلال لقائهما في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة ناقش خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق «سبل وقف التصعيد وفرص إحياء العملية السياسية»، و«أكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية».

وأضافت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن سلامة ومعيتيق ناقشا أيضًا خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس «تطورات الأوضاع الداخلية والمواقف الدولية بشأن ليبيا»

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معيتيق وسلامة بحثا الأوضاع السياسية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث استعرض سلامة جهود البعثة لتهدئة الأوضاع والعودة للمسار السياسي، والخطوات التي اتخذتها مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان على العاصمة».

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