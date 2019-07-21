رويترز: 7 قتلى من قوات «القيادة العامة» وإسقاط طائرة لـ«الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 04:01 مساء
اشتباكات في منطقة اسبيعة على بعد 40 كيلومترًا جنوب طرابلس في 29 أبريل الماضي. (أرشيفية: فرانس برس)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش، لم تسمه، أن سبعة جنود على الأقل تابعين للقيادة العامة قُـتلوا الليلة الماضية في ضربة بطائرة مسيَّرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس، فيما أسقطت طائرة مسيَّرة اليوم الأحد في ضاحية عين زارة بجنوب العاصمة طرابلس.

اقرأ أيضًا: «الرئاسي» قلقون من تصعيد عسكري جديد في طرابلس

ولم تحدد «رويترز» المكان الذي قُـتل فيه الجنود السبعة. في حين تتردد أنباء عن استعدادات الجيش التابع للقيادة العامة لشن عملية عسكرية جديدة على العاصمة طرابلس، مما دعا المجلس الرئاسي إلى الإعراب عن «قلقه» حسب ما توفر له من «معلومات وما أكدته تقارير أممية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد»، حسب بيان رسمي.

وأسفر القتال الدائر حول تخوم العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة المئات، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا