مفوضية اللاجئين تعد بتوفير مولدات كهرباء وأجهزة طبية لسرت

زيارة وفد مفوضية اللاجئين أحد المراكز الصحية في سرت، 18 يوليو 2019، (بلدية سرت)

وعد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عمر أبوغرسة، بتوفير احتياجات سرت من أجهزة طبية ومولدات كهرباء، في حال توافر التمويل اللازم.

جاء ذلك ردًا على طلب عميد بلدية سرت، مختار المعداني، الذي أشار إلى الحاجة للمعدات الطبية، وبالأخص المولدات؛ لحماية التطعيمات والأدوية بالمرافق الصحية، وفق بيان بلدية سرت، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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يذكر أن المنظمة الإغاثية الدولية نفذت مشروع صيانة مراكز ووحدات صحية في ضواحى سرت، في أبوزاهية والغربيات وأبوهادي وجارف ومركز سكرة بالخمسين شرق سرت.

وزار وفد من المفوضية، والمنظمة، أمس الأربعاء، المراكز الصحية التي تمت صيانتها، والتي مازالت تحت الصيانة، ورافقهم في الجولة مدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بالبلدية، عبد الله العبدلي.