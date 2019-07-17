وفد من القنصلية في صفاقس يكشف أهم العراقيل أمام الليبيين في معبر رأس إجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 10:10 مساء
معبر رأس إجدير, 17 يوليو 2019 (الخارجية الليبية)

قام وفد من القنصلية الليبية بمدينة صفاقس التونسية، بجولة ميدانية في معبر رأس إجدير بالحدود الليبية - التونسية للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في تنقلهم من وإلى الأراضي الليبية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، رفعت اللجنة تقريرها إلى القنصل العام مختار القبي، الذي أشار إلى أهم الأسباب المؤدية إلى الازدحام من الجانبين الليبي والتونسي، وتتلخص في تعطل متكرر لعمل المنظومة الأمنية واستغلال الممر المخصص للسيارات الدبلوماسية من بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات اجتماعية أو صداقة مع رجال الأمن المكلفين حماية المنفذ والعاملين فيه، كذلك وجود مسار واحد للسيارات من أجل المرور على جهاز كشف المعادن ووجود مكتب واحد لتسجيل السيارات الليبية الداخلة للأراضي التونسية، بالإضافة إلى مكتب وحيد لتسجيل العملة المحمولة من قبل المواطنين.

وشددت القنصلية الليبية في صفاقس على أنها تسعى بالتواصل مع الجانب التونسي لتذليل ما أمكن من تلك الصعوبات والعراقيل من أجل الإسهام في تطوير عمل المنفذ وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، لافتة إلى ما تمر به تونس من أوضاع أمنية تستوجب التدقيق الكبير لكل الداخلين إلى أراضيها عبر كل المنافذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
«فرسان المتوسط» على ساحل المحيط الأطلسي
رياضة محلية
خبراء فرنسيون يلتقون رواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا
ليبيا
إيرادات النفط تهبط 25% إلى 1.7 مليار دولار في يونيو بسبب انقطاع الكهرباء
ليبيا
«الموارد المائية» تتوقع تأخر وصول مياه الحقل الشرقي لطرابلس
ليبيا
صالح الأبيض يجري عملية الكلى بالصين ويبعث برسالة لمحبيه
ثقافة وفن
إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز
دولى
إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة ...
دولى
بيان سداسي يدعو لوقف القتال ورفض الحل العسكري والعودة للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
وكالة أميركية تتوقع استقرار مستوى إنتاج ليبيا من النفط حتى 2020
ليبيا
المركزي: 5 مليارات دينار فائض انفاق و11 مليار دينار رسوم النقد الأجنبي في النصف ...
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكايين في علب مسحوق الغسيل