السراج والمشري يبحثان تطورات الحرب جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 03:49 مساء
جانب من لقاء المشري والسراج. (حكومة الوفاق)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث تطورات الحرب الدائرة جنوب طرابلس التي اندلعت في أبريل الماضي بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق.

وذكرت حكومة الوفاق في بيان نشر على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع عقد بمقر المجلس بالعاصمة وتناول «آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بصفة عامة في ظل الأعتداء الذي تتعرض له العاصمة».

ولا تزال المعارك دائرة في جنوب العاصمة بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ اندلاعها في الرابع من أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين وإصابة 5558 شخصًا.

جانب من لقاء المشري والسراج. (حكومة الوفاق)
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