10.33 مليار دولار إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 04:05 مساء
منشآت بحقل الشرارة النفطي (أرشيفية: شركة أجوكو)

أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغ 10.33 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضحت أرقام جدول الإيرادات الصادر عن المؤسسة اليوم الأربعاء، أن بيع النفط الخام وحده حقق إيراد بقيمة 8.88 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما وصل الإيراد من الضرائب وإتاوات عقود الامتياز 711.97 مليون دولار.

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بينما بلغ إيراد المؤسسة من بيع الغاز والمكثفات 716.85 مليون دولار، ومن بيع البتروكيماويات 20.99 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبمقارنة الإيرادات الشهرية من بيع النفط والغاز، تبين أن شهر مايو كان الأعلى إيرادا بحوالي 2.12 مليار دولار، تلاه شهر أبريل بنحو 1.87 مليار دولار، ثم شهر يونيو بواقع 1.73 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض إيراداته بنسبة 25% بسبب انقطاع الكهرباء، لكن ظلت الأعلى مقارنة بكل من إيرادات شهر يناير وفبراير ومارس.

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