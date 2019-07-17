«داخلية الوفاق» توجه بالاستعانة بمديريات الأمن في حصر المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 02:51 مساء
اجتماع داخل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لبحث ملف المهاجرين، 17 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

وجه وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع المهاجرين، محمد الشيباني، بالاستعانة بمديريات الأمن لإنجاح عمل اللجنة.

وطالب الشيباني، خلال لقائه عضو اللجنة مدير مباحث الجوازات، بتقديم مقترحات تتعلق بـ«تنظيم تعداد وحصر المهاجرين، ومدى الاستفادة من هذه العمالة في السوق المحلي»، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن وزير «داخلية الوفاق»، فتحي باشاغا، أصدر قرارًا برقم 1122 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تضع آلية عمل لمعالجة أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء وحصرهم، إضافة إلى المهاجرين الموجودين خارج تلك المراكز.

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