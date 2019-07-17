إيطاليا: «صوفيا» منحتنا ميزة العمل مع خفر السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 11:05 صباحا
وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، (الإنترنت: أرشيفية)

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، إن عملية صوفيا لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، منحت الاتحاد الأوروبي «ميزة كبيرة للعمل مع خفر السواحل الليبي».

وأضافت: «العملية لم تمت، بل جرى تقليص قدراتها، وسأواصل الدفاع عنها»، وفق تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية، أمس الثلاثاء.

وتابعت: «ينبغي تعديل عملية (صوفيا) قليلاً، وتغيير القواعد الأوروبية بشأن تقاسم أعباء استضافة المهاجرين»، منوهة إلى أهمية التوسع في جهود مكافحة تهريب النفط.

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ومدد المجلس الوزاري الأوروبي، في وقت سابق، عملية صوفيا التي تنفذها البحرية الأوروبية، حتى نهاية شهر سبتمبر العام الجاري، مع إدخال تعديلات عليها.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن طواقم صوفيا ستتابع عمليات المراقبة من الجو فقط، وستعمل كذلك على استكمال تدريب عناصر خفر السواحل والبحرية الليبية.

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