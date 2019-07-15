صعقة كهربائية تودي بحياة «ناجي» في محول كهرباء سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 03:57 مساء
موظف شركة الكهرباء يمارس عمله قبل وفاته بصعقة كهربائية في سرت. (شركة الكهرباء)

«..أدى واجبه تجاه الوطن حتى آخر نفس في عمره»، هكذا تلقى مواطنون نبأ وفاة أحد عاملي الشركة العامة للكهرباء صعقا في مدينة سرت.

ونعت إدارة أعلنت الشركة العامة للكهرباء «شهيد الواجب الفني ناجي عمر امسيب، التابع لمكتب الصيانة السريعة بدائرة توزيع سرت».

وتعرض امسيب لصدمة كهربائية عند قيامه بصيانة محول هوائي على خط 11 ك. ف، بمنطقة الحنيوة شرق سرت يوم أمس الأحد.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الفني، واصفين الرجل بأنه «شهيد الواجب»، بينما ألقي آخرون باللائمة على نقص الإجراءات الاحترازية وأدوات الوقاية للعاملين بالشركة.

وفي التاسع من يوليو الماضي، نجا أحد مهندسي الكهرباء من الموت في درنة أثناء قيامه بمهام أعمال الصيانة و التركيبات في دائرة توزيع درنة.

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