باشاغا يناقش مع الأمين تنظيم العمالة الوافدة

وزيرا الداخلية والعمل بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا والمهدي الأمين يبحثان ملف العمالة الوافدة، 11 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

ناقش وزيرا الداخلية والعمل بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والمهدي الأمين اليوم الإثنين ملف تنظيم العمالة الوافدة.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود على جلب العمالة الوافدة؛ لحاجة السوق العمل الليبية لها بما يسهم في رفع الاقتصاد، وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة خدمةً للصالح العام.

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ويوم الخميس الماضي، عقد الوزيران اجتماعًا لبحث مواضيع العمالة الوافدة بمختلف أشكالها وتقنين أوضاعها، ووضع آلية مناسبة لها بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية.