باشاغا يبحث مع الأمين تقنين أوضاع العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 12:21 مساء
وزيرا الداخلية والعمل بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا والمهدي الأمين يبحثان ملف العمالة الوافدة، 11 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، اليوم الخميس، مواضيع العمالة الوافدة بمختلف أشكالها وتقنين أوضاعها، ووضع آلية مناسبة لها بما يتماشي مع القوانين والمواثيق الدولية.

وتطرق الطرفان، في اجتماع، إلى سوق العمل الليبي، ومدى مساهمته في رفع الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة، وفق بيان «داخلية الوفاق».

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واستعرض الجانبان عددًا من المواضيع المهمة للوزارتين، وسبل تعزيز التنسيق بينهما، وعقد لجان مشتركة لمناقشة ما اتفق عليه.

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