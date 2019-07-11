في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي

يسلط العدد 190 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم على عودة حالة الجمود العسكري إلى محاور الحرب جنوب العاصمة طرابلس، منذ أن حسمت قوات حكومة الوفاق معركة غريان بالسيطرة على المدينة، واستعادتها من القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، لكن جديد الحرب، وهي تدخل شهرها الرابع، هو عودة الحديث بقوة عن مسألة الخرق المستمر لقرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بعد أن أخذت قضية صواريخ «جافلين» الأميركية التي عثرت عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق بأحد المعسكرات في غريان عند دخولها المدينة منحى آخر، بتأكيد فرنسي أن هذه الصواريخ ملك للقوات الفرنسية.

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ويركز العدد الجديد على دخول المياه قلب المعركة في ليبيا، منذ نشوب الاشتباكات حول العاصمة طرابلس، واستمرار الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي، وما تسببه من انقطاع مستمر للمياه قد يستمر أيامًا، حيث بدأ مسؤولون محليون في خطوات نحو الاتجاه إلى خيار تحلية المياه بهدف تخفيف الضغط على المنظومة، والمساهمة في تقليل فترات انقطاع المياه، لكن محللين ينظرون بحذر إلى تلك الخطوة في ضوء التكلفة الاقتصادية العالية لها.

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ومن الماء إلى النار، تفرد «الوسط» تقريرًا عن ارتفاع وتيرة حرائق الأشجار والأعشاب على مدى الشهرين الماضيين لتشكل خطرًا زاحفًا يخلف أضرارًا بشرية ومادية جسيمة، في مقابل عجز إمكانات الإطفاء الحكومية عن ملاحقة هذه الحرائق المتنقلة، آخرها حريق مدينة غدامس التاريخية المروع الأحد الماضي.

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وتعيد «الوسط» تسليط الضوء على الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن، تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة رغم امتلاكهم أرصدة في المصارف وسيارات، جراء نقص السيولة وتدهور قيمة العملة الوطنية.

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وفي الصفحات الاقتصادية، تناقش «الوسط» لقاء محافظ المصرف المركزي بالبيضاء علي الحبري مع نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، كما يركز على تزايد اعتماد الجزائر على حديد التسليح المستورد من ليبيا، بعدما استقبلت هذا الأسبوع رابع شحنة منه خلال أقل من أربعة أشهر، رغم حرب العاصمة طرابلس التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي.

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وفي الصفحات الثقافية والفنية، تسلط «الوسط» الضوء على المشاركة الليبية في ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير البسمة، ويمثلها كل من عبدالحليم القماطي والعجيلي العبيدي، كما تنشر تقريرًا آخر عن إطلاق الفنانة المغربية طاهرة فيديو كليب «بالصدفة» باللهجتين المغربية والليبية، حيث يشاركها في الغناء الفنان محمود الشاعري شقيق الفنان حميد الشاعري، والأغنية من كلمات مريام شجري وألحان وتوزيع محمود الشاعري.

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وألقت صفحات الرياضة الضوء على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر، واستطلعت آراء عدد من الخبراء الرياضيين حول ما إذا كان المنتخب الليبي فاز على جنوب أفريقيا في التصفيات وتأهل للنهائيات؟.كما رصدت «الوسط» ظاهرة هجرة نجوم الأندية إلى دول الجوار، بعد قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز.