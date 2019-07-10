«صحة الوفاق»: سنتخذ الإجراءات المناسبة ضد الأطباء غير الملتزمين بالعمل بالمستشفيات

جانب من زيارة مدير الشؤون الطبية لمستشفى غريان التعليمي. (صحة الوفاق عبر فيسبوك)

تفقد مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، الطاهر عبد العزيز سليمان، سير تقديم الخدمات الطبية داخل مستشفى غريان التعليمي، واطلع على أعمال الصيانة الجارية في أقسام العناية والعمليات والعيادات الخارجية خلال زيارة أجراها للمستشفى أول أمس الأثنين.

واستعرض مدير مستشفى غريان التعليمي خلال اجتماع عقد على هامش الزيارة المشاكل المترتبة عن تغيب بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل إلى جانب عدم التزام ذوي عقود العمل من أعضاء هيئة التدريس باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، حسب ما ذكرت وزارة صحة الوفاق في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك.

من جانبه قال مدير إدارة الشؤون الطبية، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع مسؤولي مكاتب القطاع الخاص ومكاتب التفتيش والمتابعة بالمناطق لتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعدم التزام العناصر الطبية والطبية المساعدة بالعمل داخل المستشفيات واستغلالهم لأوقات الدوام الرسمي في العمل بالقطاع الصحي الخاص.

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كما بين مدير إدارة الشؤون الطبية، أنه جرى الاتفاق على تفعيل اللجنة الفرعية للعلاج داخل مستشفى غريان التعليمي وتكليف رئيسًا لها. وزار مدير الشؤون الطبية العيادة المجمعة غريان وتفقد سير تقديم الخدمات الطبية داخلها.

جانب من زيارة مدير الشؤون الطبية لمستشفى غريان التعليمي. (صحة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من زيارة مدير الشؤون الطبية لمستشفى غريان التعليمي. (صحة الوفاق عبر فيسبوك)