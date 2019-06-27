«صحة الوفاق» تسلم مستشفى غريان حاوية أدوية وثلاث سيارات إسعاف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 10:33 مساء
مستشفى غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، مستشفى غريان المركزي «حاوية أدوية ومستلزمات طبية بحجم 40 قدمًا إلى جانب ثلاث سيارات إسعاف» وفق ما أعلن مدير مكتب وكيل الوزارة محمود بن محمود.

وسلمت الشحنة خلال زيارة وفد من حكومة الوفاق الوطني إلى المدينة اليوم الخميس، برئاسة المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، ووزارة التعليم عثمان عبدالجليل، وأعضاء لجنة الطوارئ المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن وكيل الوزارة محمد هيثم زار «مستشفى غريان التعليمي، اليوم الخميس، للوقوف على أوضاع المستشفى ومستوى الخدمات التي يقدمها، في أول زيارة يجريها وفد وزاري من حكومة الوفاق لمدينة غريان بعد تحريرها».

وعقد وفد حكومة الوفاق برئاسة المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، اجتماعًا مع المسؤولين المحليين في غريان من بينهم عميد البلدية، ومدير الأمن، ومدير مستشفى غريان المركزي لمناقشة أحوال المدينة وتوفير الاحتياجات الخدمية والأمنية للمواطنين.

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