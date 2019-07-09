العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة البيضان جنوب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 08:05 مساء
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثة بمنطقة المشقق جنوب شرق بلدة البيضان. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا (160 جنوب غرب مدينة بنغازي) العثور على جثة مجهولة الهوية في إحدى مناطق بلدة البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا).

وقال رئيس مركز الشرطة في منطقة البيضان، ملازم ثان محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن المركز تلقى بلاغًا من بعض المواطنين أفادوا فيه بالعثور على قبر بمنطقة المشقق جنوب شرق منطقة البيضان أثناء قيامهم بحصاد المحصول الزراعي.

وأضاف الفاخري أن مركز الشرطة أخطر على الفور النيابة العامة في مدينة أجدابيا التي كلفت بدورها مركز شرطة إنتلات وقسم البحث الجنائي في أجدابيا بالانتقال إلى موقع القبر المُبلغ عنه رفقة الهلال الأحمر فرع أجدابيا.

وأشار رئيس مركز شرطة البيضان إلى أنه عند انتشال الجثة تبين أنها تعود إلى شاب في العقد الثاني من عمره ويعتقد أنه «من المهاجرين غير الشرعيين»، مطالبًا المواطنين والمقيمين في المنطقة بضرورة التعاون مع الدوريات الأمنية الصحراوية والإبلاغ عن أماكن تجميع المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة.

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