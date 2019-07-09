عماري ومعتوق يستعرضان أعمال توسعة مطار معيتيقة وصيانة الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 06:35 مساء
عماري ومعتوق خلال اجتماعهما بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

استعرض عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري مع المفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق أعمال التوسعة التي يشهدها مطار معيتيقة وفتح خط بحري بين ليبيا وتونس وصيانة الطريق الساحلي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عماري ومعتوق «استعرض ما وصلت إليه أعمال التوسعة التي يشهدها مطار معيتيقة، واستكمال صالة الركاب وموقف السيارات والمنشآت التابعة له».

وأضافت أن المفوض بوزارة المواصلات المهندس ميلاد معتوق استعرض أيضًا خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها وزارة المواصلات مع وزارة النقل التونسية بشأن «إمكانية عودة الخطوط التونسية للعمل من مطار معيتيقة، وفتح خط بحري لنقل الركاب بين ليبيا وتونس».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس تطرق كذلك إلى «أعمال الصيانة التي ستقوم بها الوزارة للطريق الساحلي، والعمل على استكمال المعايير المطلوبة لرفع الحظر المفروض على الطيران الليبي في أوروبا».

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