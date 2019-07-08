«داخلية الوفاق» تسلم مركبات جديدة لقسم المرور بمديرية أمن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 06:22 مساء
مركبات آلية سلمتها وزارة الداخلية لقسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، تسليم عدد من المركبات الآلية الجديدة لصالح قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «في إطار الدعم المستمر من قبل وزارة الداخلية لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها».

وأشارت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن هذه الدفعة هي الثانية من المركبات الآلية الجديدة التي يتم تسليمها لدعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.

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وكانت الوزارة سلمت الدفعة الأولى يوم 17 يونيو الماضي والتي شملت 20 مركبة آلية جديدة جرى توزيعها على كل من مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة والإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة حينها إلى «أن مديرية أمن طرابلس قد استلمت 14 مركبة، و 3 مركبات خصصت لإدارة شؤون المرور والتراخيص، و3 مركبات لمديرية أمن مصراتة».

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