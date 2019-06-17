«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور

مركبات آلية سلمتها وزارة الداخلية لكل من مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)

سلمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، 20 مركبة آلية لكل من مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة والإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المركبات الآلية جرى تسليمها للإدارة العامة لشؤون المركبات بعد استكمال تجهيزها وطلائها لتكون جاهزةً للدخول في العمل الميداني.

وأضافت أن عملية التوزيع جرت بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا وبحضور مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات عميد منصور كليب.

وأشارت الوزارة إلى «أن مديرية أمن طرابلس قد استلمت عدد 14 مركبة، وعدد3 مركبات خصصت لإدارة شؤون المرور والتراخيص، و3 مركبات لمديرية أمن مصراتة».

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أن «هذه الخطوة تأتي للرفع من قدرات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لأداء الواجب الأمني المنوط بها وللحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد».

فتحي باشاغا يشرف على تسليم مركبات آلية سلمتها لمديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)

مركبات آلية سلمتها وزارة الداخلية لكل من مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)

مركبات آلية سلمتها وزارة الداخلية لكل من مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)

فتحي باشاغا يشرف على تسليم مركبات آلية سلمتها لمديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)

فتحي باشاغا يشرف على تسليم مركبات آلية سلمتها لمديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)

فتحي باشاغا يشرف على تسليم مركبات آلية سلمتها لمديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)

مركبات آلية سلمتها وزارة الداخلية لكل من مديريتي الأمن في طرابلس ومصراتة. (الإنترنت)