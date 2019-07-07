بالصور.. انطلاق امتحانات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 02:34 مساء
طلاب النقل خلال آداء الامتحان. (وزارة التعليم)

انطلقت، اليوم الأحد، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم 18 من شهر يوليو الجاري، في عدد من مراقبات التعليم بالبلديات، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتفقد مراقبو التعليم بالبلديات خلال زياراتهم ومتابعاتهم أحوال التلاميذ والطلاب واستمعوا لمشكلاتهم لإيجاد الحلول الناجعة لها ولضمان السير الحسن للامتحانات.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في21 من شهر يوليو الجاري حتى 1 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في 18 من شهر أغسطس المقبل إلى 29 أغسطس.

كان وزير التعليم المفوض أصدر القرار رقم (473) لسنة 2019 بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018-2019م.

طلاب النقل خلال آداء الامتحان. (وزارة التعليم)
طلاب النقل خلال آداء الامتحان. (وزارة التعليم)
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