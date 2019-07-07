السوق الرسمية: صعود الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 02:15 مساء

ارتفعت العملة الأميركية أمام العملة الليبية، اليوم الأحد، لتسجل متوسط سعر الدولار 1.3988 دينار، مقابل 1.3947 دينار الخميس الماضي. 

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7515 دينار ، مقابل 1.7544 دينار ، وكذلك اليورو انخفض إلى 1.5701 دينار، مقابل 1.5739 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

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في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، في المقابل شهد اليوان الصيني تراجعًا إلى 0.2029 دينار، مقابل 0.203 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، زاد سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.373 دينار اليوم الأحد، مقابل 0.3719 دينار الخميس الماضي، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3808 دينار، مقابل 0.3797 دينار.

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